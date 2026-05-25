إيرباص ترجئ تسليم طائرات المسافات الطويلة للغاية لشركة كانتاس

أعلنت إيرباص، اليوم الاثنين، أن شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز لن تتسلم أولى طائراتها من أصل 12 طائرة معدلة طراز "إيه 350" للمسافات الطويلة للغاية حتى أبريل 2027.

وكانت كانتاس تتوقع تسلم الطائرات بحلول نهاية 2026.

وعزت إيرباص التأخير إلى مشاكل في سلاسل التوريد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتعتزم كانتاس استخدام طائرات إيرباص في الأساس في القيام بأولى الرحلات المباشرة للمسافات الطويلة من سيدني إلى نيويورك ومن سيدني إلى لندن.

وسوف يتم تأجيل إطلاق تلك الخطوط، والتي كانت مقررة لمنتصف 2027، من أجل إجراء رحلات تجريبية على مدار عدة أشهر.

وما زالت شركة صناعة الطائرات إيرباص، وهي الأكبر في العالم، تشهد صعوبات في عمليات تسليم الطلبيات.