سيميوني: مستقبل جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد غير واضح حتى الآن

كشف دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، عن مصير مستقبل جوليان ألفاريز مع الفريق، عقب فوز فريقه أمس على فياريال بخماسية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن موقف اللاعب جوليان ألفاريز واستمراره مع الروخي بلانكوس في الموسم المقبل غير مؤكد حتى الآن.

وأضاف سيميوني أن الأمر لا يخصه، بل يخص جوليان، موضحًا: "إنه كبير بما يكفي ليعرف ما سيفعله، وأظن أنه قد حسم أمره بالفعل".

ولمح سيميوني إلى أن جوليان ألفاريز قد يغادر أتلتيكو مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره.

ويرتبط ألفاريز بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2030، إلا أنه قد يرحل في الميركاتو المقبل.

وأنهى فريق أتلتيكو مدريد موسمه في المركز الرابع برصيد 69 نقطة من 38 مباراة، وضمن بذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.