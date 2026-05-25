ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لن يكون هناك اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً وهادفاً أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق.

وكتب الرئيس الأمريكي تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "أضحك على جميع الديمقراطيين، والجمهوريين المعتدلين، والحمقى الذين يجهلون تماماً الاتفاق المحتمل الذي أبرمه مع إيران، أمور لم تُناقش بعد، وعلى الضعفاء غير الأكفاء مثل السيناتور الفاشل توم تيليس (الذي سيُطرد قريباً من منصبه!)، وبيل كاسيدي الذي مُني بهزيمة ساحقة في الانتخابات التمهيدية، والنائب السيئ توماس ماسي، ذلك الوغد الذي خسر خسارة فادحة أمام وطني أمريكي عظيم (حظي بتأييد ترامب) بعد أن أظهر خيانةً جسيمة لحزبه (ولبلده!)، وعلى جميع الديمقراطيين تقريباً، أولئك الذين ضلّوا طريقهم تماماً، يدعمون باستمرار سياسات سيئة ومرشحين أسوأ، لكنهم ينتقدون كل فوز عظيم أحققه".

وأضاف: "هؤلاء الناس يجب أن يعودوا إلى منازلهم ويستريحوا، فهم لا يفعلون شيئاً سوى خلق الانقسام والخسارة. بعبارة أخرى، هم خاسرون! الاتفاق مع إيران إما أن يكون اتفاقاً عظيماً وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق.

وتابع: سيكون هذا عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني التي تفاوضت عليها إدارة أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".