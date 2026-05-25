شهباز شريف يؤكد الحاجة إلى جهود باكستانية صينية مشتركة لضمان السلام في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:47 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 12:53 م

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الاثنين، على الحاجة إلى بذل جهود باكستانية صينية مشتركة لضمان تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربا عن شكره للقيادة الصينية لدعمها لمبادرات وقف إطلاق النار الباكستانية.

ونقل موقع قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن شريف قوله، خلال لقاء مع نظيره الصيني لي تشيانج في قاعة الشعب الكبرى، إن باكستان تؤيد تماما أجندة الرئيس الصيني شي جين بينغ المكونة من أربع نقاط الهادفة إلى النهوض بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف شريف أن نائب رئيس الوزراء إسماعيل دار، وزير خارجية باكستان، ووزير الخارجية الصيني أعلنا عن برنامج من خمس نقاط للمساعدة في دفع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال شريف إن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تركت أثرها ليس فقط على الاقتصادات في العالم، ولكن أيضا على باكستان.

وقال رئيس وزراء الصين إن الاجتماع القادم بين شريف والرئيس الصيني سوف يطرح توجيها استراتيجيا لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي معرض إشارته إلى الوضع الإقليمي الحالي، قال شريف إن العالم يمر بـ"مرحلة حرجة"، مشيرا إلى أن باكستان لعبت "دورا مخلصا" في تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران.


