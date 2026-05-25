وزارة الصحة في غزة: استشهاد 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، استشهاد 6 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 272 ألفا و797 منذ أكتوبر 2023.

جاء ذلك وفق "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، والذي تصدره الوزارة تباعا.

وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء (5 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته)، و8 إصابات".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط الشهداء الجدد والمصابين، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأضافت الوزارة: "لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة"، في مؤشر على إمكانية ارتفاع الحصيلة لاحقا.

وبشأن شهداء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت الوزارة: "إجمالي عدد الشهداء 904، والإصابات 2713، وحالات الانتشال 777".

ولفتت إلى أن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان (الإسرائيلي) في 7 أكتوبر 2023، 72 ألفا و979 شهيدا، و172 ألفا و821 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلّفت إلى جانب الشهداء دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.