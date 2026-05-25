إسرائيل: هبوط مسيرة عسكرية اضطراريا إثر عطل فني

- صفارات الإنذار تدوي في 4 مستوطنات إسرائيلية عقب رصد إطلاق مسيرات من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن مسيرة عسكرية تابعة له هبطت اضطراريا في وسط البلاد، إثر "عطل فني".

وأضاف في بيان: "هبطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي اضطراريا في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل، إثر عطل فني".

وأردف: "استعادت القوات الإسرائيلية الطائرة دون وقوع أضرار أو إصابات".

في السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات شمالي البلاد، عقب رصد إطلاق مسيرات من لبنان.

وأضاف في سلسلة بيانات أن الصفارات دوت 4 مرات منذ ساعات الفجر في مستوطنات شاتولا، وعرب العرامشة، وكريات شمونة، وشلومي.

ولم يشر إلى وقوع إصابات أو أضرار، بينما تفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية إزاء الردود العسكرية على عدوانها على أكثر من دولة في المنطقة.

وباتت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن التهديد ما يزال متواصلا.

يأتي ذلك بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة الهشة المعلنة منذ 17 أبريل الماضي، والتي جرى تمديدها لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو المقبل.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن استشهاد 3 آلاف و151 شخصا، و9 آلاف و571 جريحا، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.