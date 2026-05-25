بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ستكون شهية المنتخبات العربية مفتوحة لتحقيق إنجاز مماثل في النسخة القادمة، التي تنطق هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشهدت النسخة الماضية لكأس العالم، التي استضافتها قطر عام 2022، تأهل منتخب المغرب للدور قبل النهائي في المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتواجد في المربع الذهبي.

وجاءت المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في النسخة المقبلة لكأس العالم، بتواجد 8 ممثلين لها للمرة الأولى، لتعزز من آمال تحقيق إنجاز جديد، يحفر في ذاكرة المنتخبات العربية، أو على الأقل تحقيق أرقام قياسية جديدة تظل شاهدة على تأثير منتخبات الوطن العربي على المونديال.

وكانت هناك ظواهر رقمية مميزة لمشاركة العرب منذ النسخة الأولى لكأس العالم التي أقيمت عام 1930 في أوروجواي.

يبقى منتخب مصر هو صاحب أول مشاركة عربية على الإطلاق في كأس العالم، حيث شارك في النسخة الثانية التي أقيمت في إيطاليا عام 1934.

كما أن عبد الرحمن فوزي هو أول لاعب عربي على الإطلاق يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم، وجاء ذلك أمام المجر في نسخة إيطاليا 1934 ولحق به لاحقًا الجزائري صالح عصاد (ثنائية ضد تشيلي في إسبانيا 1982 والمغربيين عبد الرزاق خيري (ثنائية ضد البرتغال في المكسيك 1986 وصلاح الدين بصير (ثنائية ضد أسكتلندا في فرنسا 1998).

ويعد المنتخبان المصري والجزائري هما صاحبا أفضل دفاع في تاريخ العرب في نسخة واحدة من البطولة، بعد أن تلقى منتخب (الفراعنة) هدفين فقط في مونديال إيطاليا 1990، كما استقبل منتخب (محاربو الصحراء) نفس العدد من الأهداف في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010، وغادرا من مرحلة المجموعات.

أما مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الجنوب أفريقي في فرنسا 1998 فكانت أكثر مواجهة شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ مباريات العرب في كأس العالم بواقع ثلاث ركلات، وتتساوى على القمة تاريخيا مع مباراة إنجلترا والكاميرون في إيطاليا 1990 والدنمارك وإسبانيا في المكسيك 1986.

شاركت فيها الكويت والعراق والإمارات وقطر في 3 مباريات بكأس العالم، لتصبح أقل منتخبات العرب خوضا للمباريات في المونديال، علما بأن المنتخبين القطري والعراقي سوف يبتعدان عن تلك القائمة بعد صعودهما للنسخة المقبلة في البطولة.

أحرز كل من السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري والتونسي وهبي الخزري 3 أهداف في المونديال، ليصبحوا أكثر اللاعبين العرب إحرازا للأهداف في كأس العالم.

وخاض منتخب المغرب أربع مباريات في كأس العالم دون أن تتلقى شباكه أي أهداف في نسخة واحدة ، وذلك في مونديال قطر 2022، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام منتخبات كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات، وإسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، ليصبح أكثر المنتخبات العربية حفاظا على نظافة مرماه في البطولة.

وسبق أن فازت أربعة منتخبات عربية على منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم في نسخ سابقة، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات الجزائر (ضد ألمانيا الغربية في مونديال 1982) والسعودية (ضد الأرجنتين في مونديال 2022)، وتونس (ضد فرنسا في مونديال 2022)، والمغرب (ضد إسبانيا في مونديال 2022).

ويبقى مصر والعراق والإمارات والكويت وقطر هم الخماسي العربي الذي لم يستطع أن يذوق طعم الفوز في أي مباراة في كأس العالم، رغم خوضهم مجتمعين لـ19 مباراة.

حقق منتخب المغرب 5 انتصارات في كأس العالم، حيث يعد أكثر المنتخبات العربية فوزا في لقاءات المونديال، بواقع انتصار وحيد عامي 1986 و1998 وثلاثة انتصارات في النسخة الأخيرة عام 2022.

شاركت منتخبات السعودية والمغرب وتونس في 7 نسخ بكأس العالم، حيث تعتبر هي الفرق العربية الأكثر حضورا في المونديال.

وسجل منتخب الجزائر 7 أهداف في نسخة البرازيل عام 2014، ليصبح أكثر منتخب عربي إحرازا للأهداف في نسخة واحدة بكأس العالم.

واستقبل منتخب السعودية 8 أهداف خلال خسارته صفر / 8 أمام ألمانيا بنسخة عام 2002، ليصبح أكثر المنتخبات العربية استقبالا للأهداف في مباراة واحدة بالمونديال.

خاض منتخبا السعودية والمغرب 10 مبارات في كأس العالم دون تسجيل أهداف، ليصبحا أكثر المنتخبات العربية صياما تهديفيا في لقاءات البطولة.

شارك الثنائي المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي في 10 مباريات في مونديالي 2018 و2022، ويتساويان مع حارس المرمى السعودي محمد الدعيع، الذي استدعي في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006، ليصبح الثلاثي أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم.

وشارك في كأس العالم منذ نسخته الأولى 10 منتخبات عربية، وهي: الجزائر، السعودية، المغرب، تونس، مصر، الإمارات، العراق، الكويت، قطر، بالإضافة إلى الأردن.

استقبل المنتخب السعودي 12 هدفا في نسخة عام 2002، ليصبح أكثر المنتخبات العربية استقبالا للأهداف في نسخة واحدة بكأس العالم، كما تعرض الأخضر لـ 13 هزيمة، ليكون أكثر المنتخبات العربية تكبدا للخسارة في البطولة، ويعد الأكثر استقبالا للأهداف أيضا باهتزاز شباكه بـ 44 هدفا.

ويبقى منتخب المغرب الأكثر مشاركة في كأس العالم برصيد 23 مباراة والأكثر تسجيلا للأهداف بـ 23 هدفا.

واحتاجت المنتخبات العربية 44 عاما حتى تسجل انتصارها الأول في كأس العالم (أول مشاركة كانت في 1934 لمنتخب مصر)، وهو الذي جاء في نسخة الأرجنتين عام 1978 حيث فاز المنتخب التونسي 3 / 1 على نظيره المكسيكي.

ويبقى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر هو اللاعب الأكبر في تاريخ كأس العالم، بعد مشاركته في مواجهة السعودية بكأس العالم في روسيا عام 2018، حيث كان يبلغ 45 عاما وخمسة أشهر وعشرة أيام.

وكان منتخب مصر هو صاحب أطول فترة غياب في التاريخ عن كأس العالم بالتساوي مع النرويج بـ 56 عاما، حيث شارك لأول مرة عام 1934 بإيطاليا، قبل أن يعود لها مجددا في إيطاليا أيضا ولكن عام 1990، قبل أن ينهي المنتخب الويلزي انتظارا عمره 64 سنة ويعود لنسخة قطر الماضية، ويحصد الرقم القياسي لنفسه.

أحرزت المنتخبات العربية 72 هدفا خلال 92 مباراة لعبتها في كأس العالم حتى الآن، بمعدل 783ر0 هدفا لكل مباراة.