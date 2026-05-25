بقائي: إيران لا تناقش حاليا ​تفاصيل البرنامج النووي

أكدت إيران أنها لن تتفاوض بشأن برنامجها النووي إلا بعد التوصل إلى اتفاق إطار ضمن المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن طهران "لا تناقش حاليا تفاصيل البرنامج النووي".

وجاء تصريح بقائي ردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية تتعلق بتحديد موعد نهائي جديد للمفاوضات. ويشير المفاوضون إلى اتفاق الإطار باعتباره "مذكرة تفاهم"، يقال إنها تتألف من 14 بندا.

وأضاف بقائي "يركز هذا الاتفاق المكون من 14 بندا على إنهاء الحرب، وفي حال التوصل إليه، ستعقد أيضا محادثات بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي خلال 60 يوما".

ولا يختلف هذا الموقف كثيرا عن المواقف التفاوضية السابقة لطهران، حيث طالبت مرارا وتكرارا بإنهاء الحرب أولا، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، قبل الشروع في إجراء أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي.