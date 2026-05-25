مصدر إيراني: انتهاء مهمة وفدنا الدبلوماسي في قطر

أعلن مصدر إيراني مطلع، انتهاء مهمة إيران الدبلوماسية في قطر وعودة الوفد إلى البلاد.

وقال المصدر في تصريح لشبكة الميادين، إن الوفد الإيراني رفيع المستوى، برئاسة محمد باقر قاليباف، سيغادر إلى طهران الليلة بعد انتهاء الاجتماعات الجارية في الدوحة.

وسبق أن كشجرى الكشف عن لقاءات للوفد الإيراني مع مسئولين قطريين كبار، بينهم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث بعض الجوانب المرتبطة بالمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وركزت المباحثات الحالية على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها قضية مضيق هرمز، ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مناقشة ترتيبات محتملة تتعلق بالتهدئة وإطار الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن.