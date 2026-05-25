شهدت طوكيو، اليوم الاثنين، حادثا أثار قلق السكان والسياح، بعدما أصيب نحو 20 شخصا في مركز تجاري فاخر بقلب العاصمة اليابانية، إثر رش رجل لمادة لم تكشف طبيعتها بعد.

ووقعت الحادثة في حي غينزا الراقي، المعروف بمتاجره الفاخرة وجذبها لأعداد كبيرة من الزوار، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأفاد مسئولو الشرطة والإسعاف بأن شخصا رش مادة مجهولة قرب آلة بيع في الطابق الأرضي من المبنى، مما تسبب في إصابة نحو 20 شخصا ظهرت عليهم أعراض استنشاق مادة غير معروفة.

وعلى الفور، أغلقت السلطات الشوارع المحيطة بالموقع، وانتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الطوارئ المزودة بمعدات وقائية، بينما شوهد مصابون يُنقلون إلى المركبات الطبية لتلقي المعاينة الأولية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي"، أنّ الإصابات تبدو طفيفة في مجملها، ولم تسجّل أي حالة حرجة حتى الآن.

ورغم انتشار الأجهزة الأمنية، استمر بعض المارة، ومعظمهم من السياح، في التجول بالمنطقة والتقاط الصور، بينما غادر آخرون المركز التجاري بهدوء عبر مخارج جانبية، في مشهد يعكس الهدوء النسبي الذي تتميز به الشوارع اليابانية حتى في لحظات الطوارئ.

وفتحت شرطة طوكيو تحقيقا فوريا في ملابسات الحادث، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية حول هوية المشتبه به أو طبيعة المادة المستخدمة.

وتأتي هذه الحادثة لتُعيد إلى الأذهان ذكرى الهجوم بغاز السارين الذي استهدف مترو طوكيو في مارس 1995، وخلف 14 قتيلا وأكثر من 800 جريح، ما جعل السلطات اليابانية تتعامل بحذر شديد مع أي بلاغ يتعلق بمواد مشبوهة في الأماكن العامة.

يذكر أن اليابان تُصنّف ضمن الدول الأكثر أمانا في العالم، حيث تقل فيها الجرائم العنيفة بفضل قوانين صارمة لحيازة الأسلحة، لكنها ليست بمنأى عن حوادث متفرقة، مثل هجوم السكين الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو 2022، أو الحادثة التي وقعت في ديسمبر الماضي، حين أُصيب 14 شخصا في هجوم بسكين داخل مصنع بوسط اليابان، رش خلاله سائل مجهول أيضا.



