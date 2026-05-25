وزير الرياضة يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأنيشكا سترنك، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط جمهورية مصر العربية بالاتحاد الأوروبي، وبحث سبل التعاون المشترك لدعم منظومة الشباب والرياضة وفق منظور تنموي يتسق مع رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كلٌّ من: حسن مصطفى، مساعد الوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، ومصطفى مجدي، مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة والمعلومات، ومصطفى عز العرب، معاون الوزير لبرامج وشراكات التنمية، ورانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة مشروع موسّع يستهدف تطوير قدرات الشباب على مستوى المحافظات الـ27، من خلال تعزيز المهارات التكنولوجية، وخلق فرص عمل حقيقية، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الوزارة لدعم منظومة الشباب والرياضة، وتحويلها إلى طاقة منتجة ومُمكِّنة تدعم الاستدامة وتعزّز من المشاركة الفعّالة للشباب في مختلف المجالات التنموية.

كما شهد اللقاء استعراض آليات الاستفادة من المنشآت الشبابية ومراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تسهم في تقديم برامج تنموية وتأهيلية متنوعة للشباب والنشء، بما يعزّز من دور تلك المنشآت كمراكز فاعلة في خدمة المجتمع.