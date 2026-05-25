السيناتور ليندسي جراهام: توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية أهم تغيير بالشرق الأوسط منذ آلاف السنين

أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بالمقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران، معتبرا أن الخطوة قد تمثل "أهم تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين".

وقال جراهام في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن انضمام دول جديدة، من بينها السعودية وباكستان، إلى مسار السلام مع إسرائيل، من شأنه أن يرسخ مستوى غير مسبوق من الاستقرار الإقليمي، ويفتح الباب أمام تكامل اقتصادي واسع في المنطقة.

وأضاف أن الشرق الأوسط قد يتحول، في حال نجاح هذه الخطوة، إلى قوة اقتصادية كبرى ومصدر للفرص، بدلا من أن يبقى منطقة توتر وصراعات.

وأشار إلى أنه يتوقع دعما عربيا وإسرائيليا لهذا المسار، مؤكدا أن "الفشل ليس خيارا مطروحا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "تسير بشكل جيد"، وفق شبكة سكاي نيوز.

لكنه حذر من أن فشل التوصل إلى اتفاق سيقود إلى "العودة إلى القتال بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وقال ترامب، إنه ناقش مع عدد من قادة المنطقة توسيع اتفاقيات أبراهام بالتزامن مع أي تسوية محتملة مع إيران، معتبراً أن الخطوة قد تمثل "حدثاً تاريخياً" يعيد تشكيل الشرق الأوسط سياسياً واقتصاديا.

وأوضح أن المشاورات شملت قادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن والبحرين وتركيا وباكستان، مشيرا إلى أن معظم هذه الدول "يجب أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة" على الانضمام إلى الاتفاقيات.