اعتقال رجل بعد العثور على زوجته مقتولة بالرصاص في برلين

تحقق وحدة جرائم القتل في برلين في جريمة قتل مشتبه بها بعد العثور على امرأة تبلغ من العمر 69 عاما مقتولة داخل شقتها في حي ليشتنراده.

وقالت الشرطة والنيابة العامة اليوم الاثنين، إن المرأة "كانت بها إصابة بطلق ناري في الجزء العلوي من الجسم". وأضافت السلطات أن زوجها البالغ من العمر 84 عاما تم توقيفه بشكل مؤقت.

ووفقا للمحققين، عثرت إحدى الجارات على جثة المرأة داخل شقة في مبنى سكني بشارع هيلبرت بعد ظهر أمس الأحد، قبل أن تبلغ الشرطة.

وأضاف المحققون أن الزوج كان موجودا أيضا داخل الشقة، ومن المقرر عرضه على قاضي التحقيق.

وقالت السلطات: "تولت وحدة جرائم القتل التابعة للمكتب الجنائي الإقليمي مواصلة التحقيقات في ملابسات الجريمة".

ولا تزال خلفيات الواقعة غير واضحة حتى الآن، بما في ذلك الدافع المحتمل للجريمة. وقال متحدث باسم النيابة العامة في برلين: "هذا لا يزال قيد التحقيق".

وبحسب النيابة العامة، يحمل الزوج المشتبه به الجنسية الألمانية.