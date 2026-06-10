الكويت: منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية فجر الأربعاء

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم الأربعاء، لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأهابت في بيان، بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ والمُسيَّرات ضد كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك بعد غارات أمريكية على إيران، ردًا ‌على إسقاط طائرة ⁠هليكوبتر من ⁠طراز «أباتشي» تابعة للجيش الأمريكي.

وأعلنت السلطات البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، بعد إعلان الحرس الثوري عن استهدافه قاعدة أمريكية في المنامة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على منصة «إكس»: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي الكويتية لأهداف جوية معادية.

وقال في بيان على منصة «إكس»: «تُعلن رئاسة الأركان العامة للجيش، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة».

وفي الأردن، قالت القوات المسلحة إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ ‌أُطلقت ‌من إيران باتجاه ‌منطقة ⁠الأزرق في الأردن.

وأضافت أن ⁠حطامًا من عملية الاعتراض سقط ⁠على الأراضي ‌الأردنية، ولكنه لم ‌يسفر عن ‌أي ‌إصابات أو أضرار مادية.