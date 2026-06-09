قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد حكم عربي من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

أعلن (فيفا) أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة، لن يتمكن من إدارة مباريات كأس العالم، التزاما بالقرار السياسي لإحدى الدول المضيفة الثلاث.

وأكد (فيفا) لوكالة فرانس برس أن الصومالي أرتان، الفائز بجائزة أفضل حكم في أفريقيا، لن يتمكن من التدريب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما رفضت الولايات المتحدة منحت تأشيرة الدخول.

وأضاف البيان "لا يتدخل فيفا في إجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك منح التأشيرات، وقد أُبلغ من قبل السلطات أن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أيضا "وفقًا لمسابقات الفيفا السابقة، فإن لحكومة الدولة المضيفة الكلمة الفصل في منح التأشيرات ودخول أراضيها".

ولم تُعرف بعد أسباب ترحيل عمر عبد القادر أرتان، خاصة في ظل تأكيد سيسي عدن أبشير، كبير مستشاري وزارة الشباب والرياضة الصومالية، لوكالة فرانس برس بأن الحكم الشاب كان يحمل تأشيرة سارية المفعول.

من جانبها، لفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الصومال تعد واحدة من بين العديد من الدول التي يخضع مواطنوها لحظر سفر إلى الولايات المتحدة فرضته إدارة حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة الفرنسية أيضا ما قاله ترامب في نوفمبر الماضي بأن الصومال دولة فاسدة، وأعلن نيته إنهاء الوضع الخاص الذي يحمي مواطني الصومال من الترحيل.