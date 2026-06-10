هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة القتال على نطاق واسع في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أمنية -لم تسمّها- أن زامير، وافق على خطط عملياتية قدّمها إليه قائد القيادة الجنوبية، ضمن مناقشات تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع.

وذكرت أن قائد القيادة الجنوبية زعم أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي جهة دولية قادرة أو راغبة أو تمتلك القدرة الفعلية على نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن «الجيش سيُضطر في وقت قريب أو لاحق إلى شن هجوم واسع في غزة».

وادعت المصادر أن حركة حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية بشكل كبير، بما في ذلك شبكات الأنفاق التي تضررت خلال الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق في قطاع غزة، على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران ولبنان.

يأتي ذلك، فيما أكد المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، الثلاثاء، أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة مع المقترحات التي طرحها الوسطاء خلال اللقاءات الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، والمتعلقة بآليات تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة المرحلة المقبلة.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، أن المشاورات التي جرت بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا أسفرت عن مقاربات وصفها بأنها «مقبولة لدى مختلف الأطراف المشاركة»، في إطار الجهود المبذولة لدفع مسار التفاهمات إلى الأمام.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، والالتزام الكامل ببنوده.

وأشار إلى أن أي تقدم في مسار التسوية السياسية يتطلب استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب التعامل مع مقترحات المرحلة الثانية بما يضمن استمرار التهدئة واستقرار الأوضاع.

وأضاف أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وفق تقديرات الحركة، أدت إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم على أن المسئولية تقع حاليًا على عاتق الاحتلال الإسرائيلي وكذلك على «مجلس السلام» الخاص بغزة، بقيادة نيكولاي ملادينوف، من أجل المضي في تنفيذ التفاهمات المطروحة دون تعطيل.