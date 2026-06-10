إحباط هجوم مسلح على سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن فريق الحماية الأمنية على متن سفينة شحن تمكن من صد هجوم مسلح في المياه القريبة من السواحل اليمنية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن السفينة رصدت زورقا سريعا يقل ستة مسلحين يقترب منها على بعد نحو 88 ميلا بحريا جنوب غربي منطقة بلحاف، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت أن عناصر الأمن المسلح على متن السفينة اشتبكوا مع المهاجمين، ما أدى إلى انسحاب الزورق ومغادرته المنطقة، دون الكشف عن معلومات إضافية بشأن وقوع أضرار أو خسائر جراء الحادث.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، خاصة في ظل الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران، ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية فوق مضيق هرمز.

كما تزامن الحادث مع تداعيات المواجهات المباشرة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، مساء الأحد، قبل أن تتوقف لاحقا عقب تحركات دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة.