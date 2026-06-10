تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطت اليوم الأربعاء، للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، خلال محاكمته من قبل الاحتلال، وتظهر عليه علامات الإرهاق الشديد وسوء المعاملة.

وتعد هذه أول صورة للدكتور حسام أبو صفية خلال جلسة محاكمته في محكمة الاحتلال العليا بالقدس المحتلة، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن جلسة محاكمة الدكتور حسام أبو صفية أمام المحكمة العليا "الإسرائيلية" شهدت منع دخول الصحفيين، والسماح للمحامي ناصر أبو عودة بتقديم مرافعته، قبل أن يتم إخراجه لاحقا بحجة مناقشة بنود اتهام سرية بين النيابة وقضاة المحكمة العليا. وأضاف أنه تم عرض الدكتور من زنزانة عبر الهاتف المرئي.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عندما اقتحم مستشفى كمال عدوان، وقد جرى تمديد اعتقاله أكثر من مرة خلال عام 2025، منها قرار في 16 أكتوبر 2025 بتمديده 6 أشهر إضافية.