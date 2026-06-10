تأكيد مصري إريتري على احترام القانون الدولي والرفض الكامل لأية إجراءات أحادية تتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية التوافق على ترتيبات وآليات فعالة لتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الإقليميين.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإريتري بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، إن المرحلة الحالية تتطلب وضع آليات واضحة للأمن الجماعي، وفي مقدمتها تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإريتري اتفقا على الأهمية القصوى للالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضح وزير الخارجية أن الجانبين شددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تتعلق بالمجاري المائية الدولية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفقًا للقواعد والأعراف الدولية.