بزشكيان: التهديدات باستهداف البنى التحتية الحيوية دليل على اليأس أمام إرادة الشعب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن آلاف السكان على الساحل الجنوبي لإيران انقطعت عنهم المياه جراء الهجمات الجوية التي وقعت خلال الليل وأدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وذكرت وكالة أنباء "مهر"، نقلا عن مسئول حكومي، أن إمدادات مياه الشرب انقطعت بالكامل عن مدينة كوهستاك وعشر قرى أخرى في محافظة هرمزجان.

وأضاف التقرير أنه "نتيجة لهذا الحادث، انقطعت المياه عن أكثر من 20 ألفا من سكان المنطقة، الذين يعيشون أصلا في ظروف مناخية صعبة ودرجات حرارة شديدة الارتفاع".

من جانبه، انتقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الهجمات، وقال عبر منصة إكس إن "البنى التحتية الحيوية هي شريان الحياة للشعب".

وأضاف بزشكيان أن "التهديدات باستهدافها.. ليست استعراضا للقوة، بل دليل على اليأس أمام إرادة الشعب".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات جوية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء ضد إيران، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك المزيد من الضربات في الطريق، وذلك في الوقت الذي ردت فيه طهران بقصف دول في المنطقة.

وهددت هذه الهجمات المتصاعدة بإخراج الجهود الرامية لإنهاء الحرب عن مسارها، وسط تحذير من ترامب بأن طهران "ستدفع الثمن" بسبب تعثر مفاوضات السلام.