البترول: الوصول إلى «صفر مستحقات» نقطة تحول في جذب الاستثمارات

قال المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ نجاح الحكومة في تسديد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، جاء نتيجة مجهود كبير خلال العامين الماضيين.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإنجاز كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول وأعضاء الحكومة، من أجل الالتزام بالجداول الزمنية والاتفاقات المبرمة مع شركاء الاستثمار.



وأوضح أن ما تم تحقيقه هو مجهود جماعي وتكاملي داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى "صفر مستحقات" يمثل نقطة تحول كبيرة في جذب الاستثمارات، حيث إن قطاع الطاقة يعد ركيزة أساسية للتنمية في أي دولة، وكلما زادت الاستثمارات فيه زاد العائد على الاقتصاد القومي.



ولفت متحدث البترول، إلى أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في القطاع.



وأوضح أن الشركات الدولية العاملة في مصر تقوم بالإفصاح في البورصات العالمية عن التزامات الدول تجاهها، ما يجعل الالتزام المالي عنصرًا مهمًا في تحسين السمعة الاقتصادية للدولة.

وأكد أن هذا التطور الإيجابي يعزز مصداقية مصر كبيئة استثمارية جاذبة ويحفز مزيدًا من التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

