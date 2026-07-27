الخارجية الباكستانية تدين تصريحات وزير هندي بشأن قضية كشمير: مستفزة وغير مسئولة

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية "التصريحات المستفزة للغاية وغير المسؤولة" لوزير الدفاع الهندي راجناث سينج بشأن نزاع كشمير، مؤكدة أن الدولة المجاورة يجب ألا تقلل من عزم باكستان على "إحباط أي مغامرة هندية".

وكان سينج قد صرح، أمس الأحد، بأنه "لن يتم إجراء أي محادثات مع باكستان".

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا، فإن سينج استطرد قائلا إنه إذا جرت أي محادثات، فستقتصر على آزاد جامو وكشمير، مدعيا أنها "تخضع لاحتلال باكستان بصورة غير قانونية". كما أشار إلى أن أي "سوء تصرف" سيقابل برد "يفوق تصورهم"، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا.

وردت وزارة الخارجية الباكستانية على تلك التصريحات في بيان أصدرته في صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أنها تدين "بأشد العبارات الممكنة التصريحات المستفزة للغاية وغير المسؤولة" الصادرة عن الوزير الهندي، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "إن تصريحه لا يكتفي فقط بتحريف الحقائق المتعلقة بالنزاع حول جامو وكشمير، المعترف به من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والذي لا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بل يكشف أيضا عن السياسة المتعمدة للحكومة الهندية في تهديد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي."

ولفتت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن "مثل هذه الإشارات هي محاولة لصرف الانتباه عن استمرار احتلال الهند لجامو وكشمير بصورة غير قانونية، ورعايتها للإرهاب في أنحاء المنطقة، فضلا عن حالة عدم الاستقرار الداخلي بها."

وأضافت الوزارة قائلة: "في ظل لجوء الهند إلى خطابها المضلل القائم على العدوان والنزعة العدائية، فإنها يجب ألا تقلل من شأن عزم شعب وحكومة باكستان وتصميمهما الثابت على إحباط أي مغامرة هندية، وهو ما أثبتته الأمة الباكستانية بأكملها وقواتها المسلحة الباسلة خلال عملية البنيان المرصوص العام الماضي."

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أن: "باكستان تحث المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، على أخذ السلوك المارق المستمر للهند بعين الاعتبار، ومحاسبتها على إخفاقها في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تضمن حق شعب جامو وكشمير في تقرير المصير."