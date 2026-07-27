نجم الأهلي السابق: أنصح حسين لبيب بإعادة معتمد جمال لقيادة الزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يواصل تحقيق نجاحات كبيرة على المستويين الإداري والاستثماري، مشيدًا بعقد الرعاية الجديد الذي يستعد النادي للإعلان عنه.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الأهلي سيعلن غدًا عن عقد رعاية تاريخي، وهو ما يؤكد أن النادي يسير بخطوات ثابتة على المستوى الإداري والاستثماري".

وأضاف: "في عام 1993 كان عقد الإعلان على قميص الأهلي يُقدر بنحو 250 ألف جنيه، وكان رقمًا كبيرًا في ذلك الوقت، لكن بعد أكثر من 30 عامًا وصل النادي إلى عقد رعاية تبلغ قيمته 6.5 مليون دولار، وهو تطور يعكس حجم النجاحات التي حققها الأهلي".

وتطرق عبدالجليل إلى استعدادات الزمالك للموسم الجديد، قائلًا: "أقل فترة إعداد لأي فريق لا تقل عن أربعة أسابيع، مع خوض ثلاث أو أربع مباريات ودية، وتأخر الزمالك في بدء فترة الإعداد لن يكون في صالحه قبل انطلاق الموسم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنصح حسين لبيب بإعادة معتمد جمال لقيادة فترة إعداد الزمالك، حتى يكون الفريق جاهزًا بالشكل المطلوب للموسم الجديد".