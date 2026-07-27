وزير العمل: تطوير الأداء الميداني والارتقاء بالخدمات أولوية لخدمة المواطنين ودعم الاستثمار

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعا مع العاملين بمديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة مدير المديرية حسني عطا، وذلك في ختام جولته بمحافظة البحر الأحمر مساء أمس الأحد؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة آليات تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين ومواقع العمل، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة، مشددا على أن العاملين بمديريات العمل يمثلون الواجهة التنفيذية للوزارة وشركاء أساسيين في تنفيذ مستهدفاتها.

واستعرض الوزير خطط الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة، تنفيذا لتوجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.

كما تناول الاجتماع أهمية التطبيق الفعال لأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد التشريعات الداعمة للاستثمار، لما يوفره من توازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز الحماية للعمال، ويحقق الأمان الوظيفي، ويوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة على زيادة الإنتاج.

وشهد الاجتماع حوارا مفتوحا حول مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يواكب متطلبات المشروعات القومية وخطط التنمية، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.