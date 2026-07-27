أديداس تكشف عن تصميم تيشيرت الأهلي للموسم الجديد

كشفت شركة أديداس، الراعي الرسمي للملابس الرياضية للنادي الأهلي، عن التصميم الجديد للقميص الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027.

وجاء القميص باللون الأحمر التقليدي، مع إدخال تعديلات على التصميم، أبرزها ظهور الخطوط السوداء على الكتفين للمرة الأولى، بدلًا من الخطوط البيضاء التي ارتبطت بقمصان الأهلي في المواسم الماضية.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الفترة المقبلة عن القميصين الثاني والثالث، وسط تقارير تشير إلى استمرار اللون الأسود في الزي الاحتياطي للفريق.

وطرحت "أديداس" القميص الجديد عبر موقعها الرسمي، حيث بلغ سعره 7 آلاف جنيه، بينما وصل سعر الشورت إلى 3800 جنيه.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي، اليوم الإثنين، لإقامة حفل ضخم للإعلان عن الشريك الاستراتيجي الجديد، الذي سيحصل على حقوق تسمية استاد الأهلي بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب رعاية قميص الفريق خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث سيتم الإعلان عن فودافون راعيًا رسميًا للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات، بحضور مجلس إدارة النادي، ومسؤولي الشركة، وعدد من نجوم الأهلي والرياضة المصرية.