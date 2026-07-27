خبير أمريكي: طهران في وضع أفضل لخوض صراع طويل الأمد لاحتفاظها بمخزون كبير من الأسلحة

قال المحلل العسكري الأمريكي سيدريك لايتون إن إيران قد تكون في وضع أفضل من الولايات المتحدة لخوض صراع طويل الأمد لأنها تحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة، بينما تنفق الولايات المتحدة ذخائر دقيقة متطورة قد يستغرق استبدالها سنوات.

وأضاف لايتون، وهو عقيد متقاعد في سلاح الجو الأمريكي، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "الإيرانيين لا يزال لديهم مخزون هائل من الصواريخ والطائرات بدون طيار (الدرونز) والقذائف"، مقدرا أن طهران لا تزال تمتلك نحو ثلثي ترسانتها الأصلية رغم أشهر من الضربات الأمريكية.

وأضاف لايتون أن الهجمات الأمريكية استهدفت بنجاح مواقع القيادة والسيطرة وأنظمة الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، لكنها لم تقض على قدرة إيران على مواصلة شن الهجمات.

واستشهد الخبير الأمريكي بتقديرات تشير إلى أنه ربما تم استخدام أكثر من 1400 صاروخ باتريوت اعتراضي حتى الآن في الحرب مع إيران، وحذر من أنه إذا كان هذا الرقم دقيقا، فقد تصبح الولايات المتحدة عرضة للخطر في أماكن أخرى بينما تعمل على تجديد مخزونها.

وأفادت مصادر للشبكة الإخبارية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين أثار يوم الجمعة الماضية، مخاوف محددة بشأن مخزون الذخائر الأمريكية والآثار السلبية المحتملة الأخرى لتصعيد الحرب مع إيران خلال اجتماع في البيت الأبيض.