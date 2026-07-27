بريطانيا: ندين هجمات الحوثي بالبحر الأحمر وندعم أمن وسيادة السعودية

أدان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، استهداف جماعة الحوثي سفنا أثناء عبورها بالبحر الأحمر، مؤكدا دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المسؤول البريطاني من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاثنين.

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ولي العهد السعودي بيرنهام بمناسبة تعيينه، متمنيًا لبلاده التوفيق والسداد.

وتولى آندي بيرنهام منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في 20 يوليو الجاري، بعد تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة خلفا لكير ستارمر.

من جانبه، عبّر بيرنهام عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها "مليشيا الحوثي" وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.

والخميس، أفادت السعودية بأن سفينة تابعة لها تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردًا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.