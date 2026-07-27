برلماني إيراني: أي هجوم على بلادنا له ثمن ولن يمر دون رد

أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أن "أي هجوم على إيران له ثمن، وأننا لن نترك أي إجراء يرتكب ضد بلادنا تمر دون رد".

وكتب "عزيزي" على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، فجر اليوم الاثنين: "أي هجوم على إيران له ثمن، وهذا ما زال قائمًا حتى اليوم".

وأضاف: "الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان هذا الأمر جيدًا.. وستُدرك أوكرانيا قريبًا على الأرجح أن إيران لن تترك أي إجراءات ضدها تمر دون رد". وأكد قائلًا: "قائمة من أخطأوا في حساباتهم ما زالت تطول".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد خلال اتصاليه مع كايا كالاس مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، أن الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا ضد إيران لا يمكن أن يمر دون رد.

وكتب عراقجي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأحد: "هاجم زيلينسكي سفينة تجارية إيرانية وقتل بحارًا.. هذا العمل يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، ونُفذ بتحريض من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصالين مع كالاس ولافروف، أن "الإجراء الذي اتخذه هذا الانتهازي المقيم في كييف لا يمكن أن يمر دون رد".