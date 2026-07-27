استطلاع: غالبية الألمان تؤيد زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية

أظهر استطلاع للرأي، أن غالبية كبيرة من المواطنين في ألمانيا تؤيد الخطة الرامية إلى زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية.

وأفاد ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي "كي كيه إتش" بأنهم يعتبرون هذا التوجه الذي تتبناه الحكومة الألمانية خطوة مفيدة، بينما رأى ثلث المشاركين أنه غير مفيد.

وفي الوقت نفسه، فإن الثقة في قدرة زيادة الضرائب على الحد من استهلاك الكحول تبدو محدودة للغاية؛ إذ يعتقد ثلثا المشاركين أن استهلاك المشروبات المعنية لن يتراجع نتيجة هذه الزيادة الضريبية، بينما أعرب نحو ثلث المشاركين (29%)، عن اعتقادهم بإمكانية حدوث ذلك، وكان مؤيدو زيادة الضرائب أكثر تفاؤلا نسبيا، إذ بلغت نسبتهم 35%.

ويرى كثير من المشاركين، أن استهلاك الكحول سيتحول بدرجة أكبر إلى البيرة والنبيذ، اللذين لا تشملهما الزيادة الضريبية، أو أن المستهلكين سيلجأون إلى شراء الكحول من الخارج حيث تكون الأسعار أقل.

واعتبرت أغلبية كبيرة (74%)، أن تعزيز التوعية والإجراءات الوقائية هو الوسيلة الأنسب للحد من استهلاك الكحول في ألمانيا.

ورأى ثلثا المشاركين، أن فرض حظر كامل على تناول الكحول لمن هم دون 18 عاما يعد إجراء مناسبا.

وكان مجلس الوزراء الألماني، قد أقر في مطلع يوليو الجاري، مشروع قانون ينص على زيادة الضريبة بنسبة 20% على المشروبات الروحية مثل الروم والفودكا والكورن اعتبارا من الأول من يناير 2027.

وتشمل الزيادة الضريبية، النبيذ الفوار والشمبانيا ونبيذ الليكيور والمشروبات الكحولية الممزوجة بنكهات أو عصائر "ألكوبوب"،ولا تشمل الزيادة البيرة والنبيذ.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الزيادة إيرادات إضافية تبلغ 455 مليون يورو سنويا.

وشمل الاستطلاع، الذي وصفته شركة "كي كيه إتش" بأنه ممثل للسكان 1022 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و70 عاما في مختلف أنحاء ألمانيا، وأجراه معهد "فورسا" خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2026.