الشرطة تعتقل شخصا وتبحث عن آخر بعد إطلاق نار في مهرجان بمدينة سياتل أسفر عن مقتل 3 أشخاص

أعلنت شرطة سياتل أنها ألقت القبض على مشتبه به، وأنها تبحث عن آخر، عقب حادث إطلاق نار وقع أمس الأحد خلال مهرجان شعبي للطعام، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال مساعد قائد الشرطة، تايرون ديفيس، إن المحققين لا يملكون أي أوصاف للمشتبه به الهارب.

ويعتقد المحققون أن الشخصين كانا يتبادلان إطلاق النار، مؤكدين أنه لا يوجد أي تهديد مستمر للجمهور.

واندلع إطلاق النار نحو الساعة السادسة مساء أمس الأحد، خلال الساعات الأخيرة من مهرجان "بايت أوف سياتل"، وهو مهرجان سنوي يجذب مئات البائعين في مجالي الأغذية والتجزئة، إلى جانب عدد من الفنانين ومقدمي العروض.

وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب أربعة آخرون، وحالتهم مستقرة في أحد المستشفيات.