 اليونان تدين خروقات الطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي الروماني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان تدين خروقات الطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي الروماني

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2026 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2026 - 9:58 ص

أدانت اليونان، الخروقات المتكررة للطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي الروماني، وأعربت عن "تضامنها الكامل" مع بوخارست.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن وزارة الخارجية اليونانية قالت في منشور عبر منصة "إكس": "تعرب اليونان عن قلقها البالغ إزاء الخروقات المتكررة للطائرات المسيرة للمجال الجوي الروماني.. ويمثل أي انتهاك للمجال الجوي والسلامة الإقليمية لدولة ذات سيادة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أنه يعد أمرًا غير مقبول".

وأضاف البيان: "نعرب عن التضامن الكامل مع شريكتنا في الاتحاد الأوروبي والدولة الحليفة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رومانيا".

وكانت رومانيا قد استدعت أمس الأحد السفير الروسي، بعد أن أعلنت إسقاطها ثلاث طائرات مسيرة خلال ثلاثة أيام.

وكانت طائرة عسكرية رومانية قد اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد أمس الأحد، حسبما قالت وزارة الدفاع. وتلت هذه الواقعة واقعتان مماثلتان حدثتا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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