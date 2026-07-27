حزب البديل يعتزم شراء قاعة خاصة في ألمانيا لعقد فعالياته

يعتزم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي شراء قاعة خاصة به في ولاية شمال الراين - ويستفاليا لاستخدامها في فعالياته الحزبية، بعد أن واجه صعوبة في استئجار قاعات بسبب رفض كثير من أصحابها تأجيرها للحزب.

وجاء في رسالة بعث بها رئيس الحزب في الولاية، مارتن فينسنتس، وأمين الصندوق كريستيان بليكس، إلى جميع أعضاء الحزب، أن هناك فرصة محددة لشراء عقار مناسب، دون الكشف عن تفاصيله.

وأوضح الحزب، أن سعر القاعة يبلغ ثلاثة ملايين يورو، ويعتزم جمع مليون يورو منها عبر التبرعات.

وقال متحدث باسم الحزب في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن تمويل العقار سيتم أيضا من خلال رأس المال الخاص للحزب، إلى جانب قرض من الحزب على المستوى الاتحادي.

ويأتي هذا التحرك لأن الحزب، شأنه شأن بقية الأحزاب، يحتاج إلى عقد اجتماعات دورية لإجراء الانتخابات الداخلية وإعداد قوائم المرشحين، إلا أن قيادة الحزب تؤكد أن العثور على أماكن مناسبة لهذه الفعاليات أصبح أمرا صعبا؛ لأن العديد من مشغلي القاعات يرفضون تأجيرها له. وكان الحزب قد عقد آخر فعالياته في قاعة بمدينة مارل.

ووفقا لمصادر داخل الحزب، فإن الاستثمار في امتلاك قاعة خاصة سيكون أكثر جدوى من الناحية المالية على المدى الطويل.