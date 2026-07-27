كوريا الجنوبية تشارك في تدريبات دولية للأمن السيبراني بقيادة أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن قيادة الأمن السيبراني سوف تشارك في تدريبات دولية للأمن السيبراني هذا الأسبوع، تقودها الولايات المتحدة؛ بهدف مساعدة الحليفين على الاستجابة بشكل أفضل للأنشطة السيبرانية الخبيثة.

وقالت الوزارة، إن ما مجموعه 25 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، ستشارك في تدريبات العلم السيبراني، المقررة من اليوم الاثنين وحتى الجمعة (بالتوقيت المحلي) في ولاية فرجينيا الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجرى إطلاق تدريبات العلم السيبراني في عام 2011؛ لتعزيز الشراكات بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين من خلال اختبار مهاراتها في اكتشاف الأعداء وطردهم في الفضاء الإلكتروني في ظل سيناريوهات لهجمات افتراضية.

وهذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في التدريبات منذ مشاركتها الأولى في عام 2022.

وتتوقع القيادة أن تساعد التدريبات في تعزيز قدراتها في مجال العمليات السيبرانية الدفاعية ودعم الشراكة مع الدول المشاركة من خلال إجراء تحليل مشترك للتهديدات السيبرانية المحتملة.

وقالت الوزارة، إن كوريا الجنوبية تخطط لمواصلة توسيع تعاونها مع الولايات المتحدة من خلال تدريبات مشتركة أخرى للأمن السيبراني، بما في ذلك تدريبات التحالف السيبراني، وكذلك من خلال تبادل الأفراد والتكنولوجيا في القطاع السيبراني.