أم فلسطينية تفقد جنينها بعد تعطيل الاحتلال مرور سيارة إسعاف شمال الضفة الغربية

فقدت أم فلسطينية جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورتا العسكري جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن بشار القريوتي ضابط إسعاف بلدة قريوت الواقعة جنوب نابلس قوله إن "قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية، ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم، كما أخضعت سيدة حاملا في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد، للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة".

وأضاف أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على إطفاء محرك مركبة الإسعاف؛ ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر أكثر من نصف ساعة، سمح للمركبة بالعبور.

وأوضح القريوتي، أن السيدة وصلت إلى المستشفى إلا أنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها.

ووفق الوكالة، "تأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة شابة "30 عاما"، من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين؛ إثر إصابتها بجلطة قلبية، بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها".

وأشارت إلى أن سيدتين اضطرتا أمس إلى وضع مولوديهما داخل مركبتين، بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات؛ نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

ولفتت الوكالة، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل إعاقة عمل طواقم الإسعاف عبر تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية، ما يعيق حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين.