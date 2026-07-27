تقديرات إسرائيلية: ضابط قُتل بنيران صديقة خلال أحداث بلدة تل بالضفة

• هيئة البث الرسمية قالت إن الجيش يحقق في ملابسات مقتل الرائد يوفال عذرا خلال مواجهات أسفرت الجمعة الماضية عن مقتل مستوطن آخر وأربعة فلسطينيين في البلدة

ذكرت هيئة البث الرسمية، الأحد، أن تقديرات متزايدة لدى الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن ضابطا برتبة رائد قُتل "بنيران صديقة" خلال الأحداث التي شهدتها بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، الجمعة الماضية.

وقالت الهيئة إن الجيش يحقق في ملابسات مقتل الرائد يوفال عذرا، خلال المواجهات التي أسفرت أيضا عن مقتل مستوطن إسرائيلي آخر أثناء تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين.

ونقلت عن الجيش أنه يُجري تحقيقا موسعا في الواقعة، على أن تُعرض نتائجه على عائلات القتلى الإسرائيليين فور استكمالها.

وكان أربعة فلسطينيين ومستوطنان إسرائيليان قُتلوا، الجمعة، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تل، وفق مصادر فلسطينية.

وقال رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان، في حينها للأناضول، إن نحو 20 مستوطنا اقتحموا أطراف البلدة بحماية الجيش الإسرائيلي وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، ما أدى إلى تصدي الأهالي لهم واندلاع اشتباكات، قبل أن يطلق مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، رافضا الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تعرض مستوطنين لهجوم من سكان البلدة، ووصفها بأنها "كاذبة وعارية عن الصحة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن حصيلة الشهداء في بلدة تل بلغت أربعة فلسطينيين، إضافة إلى أربعة مصابين، بينهم ثلاث حالات وصفت بالحرجة.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيين استولوا على سلاح أحد عناصر الأمن وأطلقوا النار على إسرائيليين قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، قبل أن يفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن لاحقا مقتل مستوطنين اثنين في الحادثة، فيما قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن أحدهما هو الرائد يوفال عذرا (27 عاما) من مدينة هرتسليا.

وتأتي أحداث بلدة تل في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف واعتقال نحو 24 ألفا.