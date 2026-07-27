• هاجموا المنطقة الصناعية في البلدة، بحسب مصادر محلية للأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، شاحنة في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لمراسل الأناضول إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الصناعية شرقي البلدة، وأضرمت النار في شاحنة متوقفة هناك.

وأضافت أن أهالي البلدة توجهوا إلى المكان وتمكنوا من إخماد النيران، التي ألحقت أضرارا مادية بالشاحنة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، إذ استشهد أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وأصيب آلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

والجمعة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل، جنوب غربي نابلس، وأعقب ذلك اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العدوان العسكري فيها.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) في 6 يوليو الجاري.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين.​​​​​​​