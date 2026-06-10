اتحاد منتجي الدواجن: إنتاج 45 مليون بيضة يوميا بزيادة 30% عن العام الماضي سبب تراجع الأسعار

- 75% من المصريين يعتمدون على الدواجن وبيض المائدة

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن آليات العرض والطلب تتحكم في أسعار الدواجن والبيض الطازج، مضيفا: «دي سلع شديدة المرونة صعودا وهبوطا حسب آليات السوق».

ولفت الزيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء، إلى زيادة إنتاج البيض الطازج بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي بما يتجاوز 45 مليون بيضة يوميا؛ نتيجة لتوافر الأعلاف والنقد الأجنبي وغيرها.

وكشف عن إقبال مربي الدواجن على بدء دورات إنتاجية أكبر، مشيرًا إلى انتظام حلقات الجدود والأمهات البياضة، ما أدى إلى زيادة الإنتاج.

وتطرق إلى الشائعات المحذّرة من تناول الدواجن والبيض، والتي وصفها بـ«الكلام المغلوط الذي ليس له أي منطق ولا عقلانية».

ورأى أن هذه الشائعات تستهدف الإضرار بصناعة ناجحة وجاذبة للاستثمارات الضخمة، تضم ملايين العاملين، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف: «زي ما الناس بيحاربونا النهاردا بالسلاح، في حروب اقتصادية في قطاع ناجح عندنا النهاردا لازم يستهدف بالشائعات وبالكلام المغلوط».

ونوه إلى الخسائر التي يتعرض لها منتجو بيض المائدة نتيجة زيادة الإنتاج، محذرًا من انسحابهم من الأسواق، والذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وتابع: «مش عاوزين نفرح النهاردا إن الأسعار بتتباع رخيصة، طب بكرة وبعده الناس دي هتخرج من الإنتاج هنففاجأ إن وصلنا لأسعار كبيرة جدًا لا طاقة للمواطن بها».

وأكد استقرار الإنتاج الداجني واتجاههم إلى تصديره لعدد من الدول ذات الشروط الصحية الصارمة، مضيفًا: «يجب أن نعي لإنتاجنا، مش عاوزين صناعة فيها اكتفاء ذاتي تروح من إيدنا وبعد كدا ندور على الفراخ وندور على البيض».

وبين أن مصر تُعد من أكبر منتجي الدواجن وبيض المائدة في الشرق الأوسط، معلقًا: «خلينا نتكلم بمنطق وبعقلانية وبمسئولية، النهاردا البروتين الأرخص طبق البيض النهاردة 2 كيلو بكام؟ مش هقول بـ65 جنيها، حتى بـ100 جنيه أو 120 جنيها، يعني كيلو البروتين الحيواني محصلش 60 جنيها».

وقال إن نحو 75% من الأسر المصرية تعتمد على الدواجن وبيض المائدة، لافتًا إلى زيادة متوسط الأعمار ومعدلات الخصوبة، معلقًا: «لا داعي لأن نسمع إشاعات أو كلام مغلوط، عندنا علماء وعندنا بحث علمي وعندنا أجهزة رقابية».