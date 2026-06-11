علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على عدد من الأزمات الساخنة المحيطة بأجواء كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك ليلة مباراة الافتتاح بين جنوب أفريقيا والمكسيك، مساء الخميس، في مكسيكو سيتي.

تحدث إنفانتينو عن أزمة منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بداعي علاقته بأشخاص مشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية، مما أدى إلى ترحيله من مطار ميامي إلى إسطنبول مجددا بقرار من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بعد ساعات من استجوابه.

قال رئيس الاتحاد الدولي إن فيفا عاجز عن السماح بدخول الحكم الصومالي إلى الولايات المتحدة بعد منعه من ذلك، مضيفا أن ما حدث لعمر أرتان أمر مؤسف.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء "لا نملك السيطرة على كل شيء، بل نحاول، وسنتناقش، وسنتحدث، وسنرى. ربما يكون من الأفضل أحيانًا التحلي بالهدوء لأن الضجيج أحيانا يكون له أثر عكسي تماما، ولا يجعلنا نصل إلى حل".

تابع "صدقوني، أو لا تصدقوني إن شئتم، لكننا نحاول دائما إيجاد حلول، ولكن علينا أيضا إدراك أننا في فيفا لسنا ملوك العالم للسيطرة على قرارات الحكومات والشرطة".

واستطرد رئيس فيفا "عالمنا أصبح شرسا للغاية، والدواعي الأمنية فوق كل اعتبار، لذا علينا احترام القرارات السيادية، ومن جانبنا نعمل خلف الكواليس لحل مختلف المشاكل".

ويرى جياني إنفانتينو أن فيفا يستحق الإشادة لجهوده في وضع الترتيبات اللازمة التي سمحت لمنتخب إيران بالمشاركة في مونديال 2026 في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران التي اضطرت لنقل معسكرها إلى المكسيك مع السماح لها بدخول الولايات المتحدة يوم المباريات فقط.

وقال جياني "أعتقد أن نجحنا في إشراك إيران ببطولة كأس العالم، لا أعرف من كان ليتمكن من فعل ذلك لولا الجهود التي بذلت، والجميع هنا يؤكد أن مشاركة إيران قرار صائب، ولكن كما تعلمون، نحن لا نعيش على القمر، بل على كوكب الأرض، وعلينا التعامل مع مختلف الظروف".

ولم ينس إنفانتينو الإشادة بصديقه المقرب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مختتما تصريحاته في هذا الصدد قائلا "لولا دعم ترامب ومشاركته معنا، لكان من المستحيل تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة، فهو يدرك تماما أهمية كأس العالم وتأثيرها".

ويبقى مونديال 2026 أول نسخة لكأس العالم تقام في ثلاث دول مختلفة، كما أنها أول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا.