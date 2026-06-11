توتنهام يؤمن بقاء بن ديفيز بعقد جديد حتى 2027

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تمديد عقد مدافعه الويلزي بن ديفيز، ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن ديفيز وقع على عقد جديد يمتد لموسم إضافي، ليواصل مشواره مع “السبيرز” حتى يونيو 2027.

ويُعد المدافع الويلزي أحد أقدم عناصر الفريق اللندني، بعدما انضم إلى توتنهام في صيف 2014 قادمًا من نادي سوانزي سيتي، ونجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته داخل صفوف الفريق بفضل خبرته وتعدد أدواره الدفاعية.

ويأتي قرار التجديد في إطار سعي توتنهام للحفاظ على عناصر الخبرة داخل الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، بعد موسم صعب أنهاه النادي في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.