ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3711 شهيدا و11483 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفعت منذ 2 مارس الماضي وحتى 11 يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن عدد الشهداء المسجلين خلال هذه الفترة بلغ 3711 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 11483 جريحاً، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز.

وأشار المركز إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مع استمرار عمليات المتابعة والرصد لتحديث البيانات المتعلقة بالضحايا والمصابين.