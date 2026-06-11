سينسي يعوض باليردي في قائمة الأرجنتين لكأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين انضمام المدافع ماركوس سينسي إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، بديلًا لليوناردو باليردي الذي تم استبعاده بسبب الإصابة.

وجاء استبعاد باليردي بعد تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليمنى خلال تدريبات المنتخب مطلع الأسبوع الجاري، ما دفع الجهاز الفني لاستدعاء سينسي لتعويضه في القائمة النهائية.

ويقدم سينسي مستويات مميزة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل خمسة أهداف خلال 33 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى توتنهام هوتسبير خلال الفترة المقبلة بعد إتمام انتقاله بشكل رسمي.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في كأس العالم بمواجهة الجزائر، قبل أن تلتقي النمسا والأردن في دور المجموعات.