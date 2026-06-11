قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن أي عميد يتولى منصبه يجب أن تكون لديه خطة واضحة، مشيرًا إلى أنه عندما المنصب عام 2023 كانت أولى خطواته إعادة صياغة رؤية القصر العيني.

وأوضح "صلاح" عبر برنامج "حديث من مصر" على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الرؤية الجديدة تستهدف أن تسبق كلية طب القصر العيني إلى الريادة محليًا ودوليًا في الطب والرعاية الطبية من خلال التعليم الطبي والتدريب المستمر والبحث العلمي، مع الطموح إلى تحقيق سلامة المرضى وصحة المجتمع، مؤكدًا أن كل كلمة في هذه الرؤية تُترجم إلى أهداف وخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأضاف أن الكلية عملت على تطوير التعليم الطبي للطلاب والدراسات العليا، والاستمرار في تحديثه، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره أحد الأهداف الحقيقية لنهضة الطب والصناعات المرتبطة به، بما يتواكب مع متطلبات جامعات الجيلين الرابع والخامس.

وتابع أن روح القصر العيني مجتمعية خدمية، لذلك تضمنت الرؤية التركيز على سلامة المرضى وخدمة المجتمع وصحته.

وأكد أن القصر العيني يمثل “بيتًا” لكل من ينتمي إليه، موضحًا أنه قضى ما يقرب من 32 سنة داخل هذا الصرح، منذ أن كان طالبًا وحتى تدرج في المناصب العلمية والإدارية وصولًا إلى عمادة كلية الطب.

واستكمل أن العاملين وخريجي القصر العيني تعلموا من أساتذتهم ليس فقط العلوم الطبية، وإنما أيضًا القيم المجتمعية، مضيفًا أنهم تعلموا كيفية التعامل مع المريض من أول سلام ولقاء والاستماع إليه والوصول إلى تشخيص حالته وشرح مرضه بمنتهى السلاسة والبساطة، مشددًا على أنه يهمه سلامة المريض النفسية ومراعاته عند إبلاغه بحالته الصحية.