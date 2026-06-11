يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 35 22

بنها 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 34 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 30 19

رفح 30 19

رأس سدر 38 23

نخل 35 16

كاترين 29 13

الطور 34 25

طابا 35 21

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

الاسكندرية 29 20

العلمين 29 21

مطروح 27 20

السلوم 30 21

سيوة 36 22

رأس غارب 38 24

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 26

حلايب 37 27

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 40 27

أبرق 44 28

جبل علبة 45 29

رأس حدربة 36 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 41 24

قنا 43 28

الأقصر 43 26

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 44 27