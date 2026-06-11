قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، وذلك بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة: العظمى الصغرى



القاهرة: 35 23

العاصمة الإدارية: 35 22

الإسكندرية: 30 21

شرم الشيخ: 37 28

أسوان: 46 28

الأقصر: 44 27