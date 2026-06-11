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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. توافد جماهيري كبير قبل 3 ساعات من انطلاق كأس العالم 2026

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 7:07 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 7:07 م

توافدت الجماهير المكسيكية بأعداد كبيرة على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، استعدادًا لحضور مباراة افتتاح كأس العالم 2026، قبل قرابة 3 ساعات من انطلاق المباراة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة العالم الحالي من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وشهد محيط ملعب أزتيكا حضور جماهيري كبير وحماس من جماهير منتخب المكسيك، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن، قبل انطلاق المباراة.

 

 

 

 

 

 


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