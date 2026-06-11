ميلانيا ترامب: نسخة فرعية من حسابات ترامب الاستثمارية للأطفال في نظام الرعاية البديلة

أعلنت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إطلاق برنامج حسابات رعاية المستقبل، وهو نسخة فرعية من صناديق "حسابات ترامب" الاستثمارية، يهدف إلى منح ألف دولار لكل مولود جديد يفتح والديه حسابا باسمه.

واستكمالا لعملها في مساعدة الأطفال في نظام الرعاية البديلة، قالت ميلانيا ترامب إن التوجيهات الفيدرالية الجديدة ستمنح دور رعاية الطفل القدرة على العمل كأوصياء على الأطفال الموجودين في نظام الرعاية البديلة، وذلك لغرض فتح حساب مالي لهم.

وأفادت ميلانيا ترامب، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخزانة، إن هذه الخطوة "تمنح الأطفال في نظام الرعاية البديلة الفرصة نفسها لامتلاك أصول وبناء ثروة طويلة الأمد مثل أي طفل آخر."

وسيتم فتح باب المساهمات في هذه الحسابات في 4 يوليو. وللتأهل للحصول على حساب، يجب أن يكون الطفل أيضا مواطنا أمريكيا، وأن يكون قد وُلد في الفترة بين 1 يناير 2025 و31 ديسمبر 2028.

ووفقا لتقديرات مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، فإن رصيد "حساب ترامب" لطفل مولود في عام 2026 سيبلغ 5800 دولار عند بلوغه سن 18 عاما، و18100 دولار عند بلوغه سن 28 عاما، وذلك في حال عدم تقديم أي مساهمات إضافية.

وقالت السيدة الأولى إن 23 حاكم ولاية تعهدوا بالسماح للوكالات الحكومية في ولاياتهم ببدء عملية تسجيل الأطفال في البرنامج. وأضافت: "أحث كل حاكم وكل رائد أعمال على المساعدة في تمويل هذه الحسابات."

ويوجد ما يقرب من 330 ألف طفل في نظام الرعاية البديلة في الولايات المتحدة، وفقا للمجلس الوطني للتبني