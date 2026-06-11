قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، إن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور أمام الحركة الملاحية.

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشددة أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للدفاع ضد أي عدوان.

وأكدت أن الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى أن مئات السفن عبرت مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت الهيئة البحرية الإيرانية الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بعد إعلان مماثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستوجه لها ضربات شديدة ليل الخميس، وتعتزم قريبا الاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز والسيطرة على هذا القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا.

وأكد مسئولون إيرانيون أن الضغوط العسكرية لن تدفع الجمهورية الإسلامية إلى تغيير مواقفها، وقال محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد الإيراني، إن "الصواريخ الإيرانية ستغرق ترامب أعمق في المستنقع الذي صنعه بنفسه"، معتبرا أن على واشنطن الاختيار بين القبول بالشروط الإيرانية أو فقدان ما تبقى من مصداقيتها الدولية.