الصين تفرض حظرا على دخول وزير الدفاع الفلبيني بسبب تصريحات بشأن بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إنه تم حظر دخول وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو وأسرته، الصين على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوزارة في بيان أن تيودورو وزوجته وأطفاله محظورون من دخول الصين، بما في ذلك هونج كونج، كما يحظر على الأفراد والمجموعات في الصين إجراء أي معاملات مع تيودورو.

ويعرف عن تيودورو استخدامه نبرة شديدة في مواجهة مطالبات الصين بالأحقية في السيطرة على المياه الاستراتيجية، حيث وصفها بأنها "خيال وكذب" لا يمكن أن تقبل به أي دولة في جنوب شرق آسيا.

وقال تيودورو العام الماضي أن الرئيس الصيني شي جين بينج يدير "دكتاتورية صغيرة ونظاما استبداديا" وأن "جماعته" في الحزب الشيوعي الصيني هي المسئولة عما وصفه بسياسات بكين العدائية وغير الشرعية، وليس الرؤساء السابقين أو الشعب الصيني.

وأوضح بيان الخارجية الصينية أن تيودورو "لديه الاعتقادات الخاطئة عن الصين، بما يضر بالمصالح المشروعة للصين ويضر بالعلاقات الصينية- الفلبينية".

ولم يدل تيودورو أو حكومة الفلبين بأي رد فوري.