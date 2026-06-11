حذر كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من استهداف البنية التحتية الإيرانية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات على إيران مساء اليوم، قائلا إن مثل هذه الهجمات ستخلق "مستنقعا لا نهاية له" من الصراع.

وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس": "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستؤدي إلى تدهور الأوضاع برمتها، وتدمير البنية التحتية للطاقة والأسواق، وخلق مستنقع لا نهاية له ستظلون عالقين فيه لسنوات". وأضاف: "سترون إيران مختلفة".

ورغم التصعيد الأخير، لم يتبرأ أي من الولايات المتحدة أو إيران رسميا من المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق ينهي الحرب، والتي قال ترامب لأسابيع إنها شارفت على الانتهاء.

وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران الليلة (التي تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، وكل أشكال الدفاع الأخرى إلى جانب معظم قدراتها الهجومية!)".

وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خرج والبنية التحتية النفطية الأخرى.

وتشكل الجزيرة الصغيرة شريان حياة اقتصادي لإيران، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات البلاد من النفط الخام.

وأوضح ترامب: "في مرحلة ما في المستقبل القريب، سنستولي على جزيرة خرج والمواقع الأخرى للبنية التحتية النفطية، وسنسيطر بشكل كامل على أسواق النفط والغاز الخاصة بهم، تماما كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج ممتازة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".