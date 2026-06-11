عون: المفاوضات مع إسرائيل ستستكمل بالرغم من الضغوط للانسحاب منها

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الخميس، إن المفاوضات مع إسرائيل ستستكمل بالرغم من الضغوط للانسحاب منها.

وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد مؤسسة "ثقافة وحرية" برئاسة الوزير السابق إبراهيم نجار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عون "نحن نتَّجه معاً الى هدف واضح: إنهاء حالة الحروب في لبنان. وعلى الرغم من الضغوط للانسحاب من المفاوضات، لن ننسحب منها وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا، وإلى جانبنا الدعم العربي والأوروبي والأمريكي".

وأضاف "نحن نطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية التي باتت معروفة: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش، وعودة النازحين والأسرى. بعد ذلك نفكّر في السلام، ولكن لا يمكن أن نذهب إليه إذا لم يتم حل هذه الأمور قبلاً."

وتابع رئيس الجمهورية "ما من أحد يتصوَّر أن المفاوضات سهلة لكنها الخيار الوحيد المتاح بوجه آلة الدمار والتعدي والقتل. وأعلم أن أغلبية اللبنانيين إلى جانب خيارنا ".

وقال "لقد كنت واضحاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقلت له ذلك. وجاء البيان الأول لوزارة الخارجية الأمريكية متضمّنا بندا أساسيا يقضي باحترام سيادة لبنان، ضمن حدوده الدولية المعترف بها. وهذا هو الهدف العام الذي نعمل عليه ونسير وفقه".

وأشار الرئيس عون إلى أن "ما يقوم به لجهة المفاوضات لا ينطوي على مخالفة للدستور، لكنه يصبّ ضمن إطار القيام بالواجب تجاه لبنان ومستقبل شعبه. والبعض الذي يشكّك وينحو صوب تخويننا، فلينتظر نتيجة المفاوضات وإلى ماذا ستؤول إليه ليصدر أحكامه، لا بشكل مسبق".

وأضاف "لا أخاف على السلم الأهلي في الداخل اللبناني، وما ثقتي إلا بمستوى الوعي على مستويات القاعدة والطوائف والمسئولين، وإن كان البعض يحاول أيضا اللعب على الوتر الطائفي واستعادة ذاكرة الحرب الأهلية، لكن هذا البعض لن يصل إلى تحقيق مآربه".